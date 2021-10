PS5 a quota 13.4 milioni di console distribuite, PS Plus ha 47.2 milioni di abbonati

Sony Corporation ha diffuso i risultati finanziari del secondo trimestre dell'anno fiscale, terminato il 30 settembre scorso. Ci sono anche aggiornamenti dalla divisione PlayStation, scopriamo così quanto ha venduto PS5 fino ad oggi.

Nello specifico durante il trimestre estivo Sony ha distribuito 3.3 milioni di PS5 e 200.000 console PS4, in totale PlayStation 4 e PlayStation 4 PRO hanno raggiunto quota 116.7 milioni di unità distribuite dal 2013 al 30 settembre scorso mentre PS5 raggiunge quota 13.4 milioni di console distribuite in tutto il mondo dal novembre 2020.

Gli incassi della divisione PlayStation sono cresciuti del 27% su base annuale grazie al traino delle vendite di PlayStation 5 e dei giochi third party, calano invece le vendite dei giochi targati PlayStation Studios nel trimestre indicato. I profitti sono scesi rispetto allo stesso periodo del 2020 ed il motivo è da ricercare nel declino delle vendite hardware di PS4 e nei risicati profitti ottenuti da ogni singola PS5 venduta.

Sony annuncia infine che al 30 settembre gli abbonati al servizio PlayStation Plus sono 47.2 milioni mentre il PlayStation Network può contare su 104 milioni di utenti attivi su base mensile. Nei prossimi mesi PlayStation Studios pubblicherà una nuova serie di giochi come Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West e God of War Ragnarok, tutti in uscita nel 2022 su PS4 e PS5.