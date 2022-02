PS5 a quota 17.2 milioni di console distribuite, PS4 a 116.8 milioni, PS Plus a 48 milioni

Sony ha annunciato i dati di vendita di PlayStation 4 e PlayStation 5 aggiornati al 31 dicembre 2021, nello specifico la console di nuova generazione ha raggiunto quota 17.2 milioni di unità distribuite mentre PS4 e PS4 PRO hanno superato i 116.8 milioni di pezzi distribuiti dal lancio.

Da settembre a dicembre 2021, PS5 ha piazzato 3.9 milioni di unità mentre PS4 si ferma a 200.000 pezzi (PS4 PRO non è più in produzione), Sony ha distribuito 600.000 PlayStation 5 in meno rispetto alle 4.5 milioni distribuite nello stesso periodo del precedente anno fiscale mentre il distribuito di PS4 cala di 1.2 milioni rispetto al medesimo trimestre dello scorso anno fiscale.

Gli abbonati a PlayStation Plus sono 48 milioni in tutto il mondo, circa 600.000 in più rispetto ai 47.4 milioni registrati dodici mesi prima. Per quanto riguarda le vendite software, nel terzo trimestre dell'anno fiscale 2021 sono stati venduti 92.7 milioni di videogiochi per PS4 e PS5, in calo di 11.5 milioni rispetto ai 104.2 milioni del medesimo trimestre del precedente anno fiscale.

Di questi, 11.3 milioni sono giochi fist party (-7.7 milioni), il 62% dei giochi sono stati venduti in formato digitale, dato in crescita rispetto al 53% dello scorso anno fiscale.