PS5 a quota 38.4 milioni di console distribuite, PlayStation Plus 47.4 milioni di abbonati

Sony ha annunciato i risultati finanziari dell'anno fiscale terminato il 31 marzo 2023: a questa data, PlayStation 5 ha totalizzato quota 38.4 milioni di console distribuite in tutto il mondo, 6.3 milioni di queste distribuite dal primo gennaio al 31 marzo di quest'anno.

Si tratta di un aumento rispetto alle 4.3 milioni di console distribuite nello stesso trimestre del 2022, merito del fatto che da inizio anno è possibile trovare PS5 con maggior semplicità nei negozi di tutto il mondo.

Scopriamo inoltre che PlayStation Plus ha raggiunto quota 47.7 milioni di abbonati al 31 marzo 2023, senza alcuna perdita o guadagno di alcun tipo rispetto al precedente rilevamento del 31 marzo 2022. Gli utenti attivi su PlayStation Network sono 108 milioni su base mensile, in crescita rispetto ai 106 milioni di utenti mensili registrati alla fine del precedente anno fiscale.

Durante l'ultimo trimestre sono stati venduti 68 milioni di giochi PS4 e PS5, in calo di 2.5 milioni rispetto ai 70.5 milioni venduti nello stesso trimestre del 2022. 9.5 milioni sono giochi first party, in calo di cinque milioni rispetto ai 14.5 milioni del medesimo trimestre (gennaio-marzo) dello scorso anno. Il 70% dei giochi sono stati venduti in formato digitale in calo di un punto percentuale rispetto allo scorso anno.