PS5 a quota 54.8 milioni, Marvel's Spider-Man 2 è un successo da 10 milioni di copie

Sony ha annunciato che PlayStation 5 ha raggiunto quota 54.8 milioni di console distribuite dal novembre 2020 al 31 dicembre 2023. Nell'ultimo trimestre la compagnia ha distribuito 8.2 milioni di console PS5 e PS5 Slim, 1.1 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2022.

Al 31 dicembre 2023 ci sono 123 milioni di utenti attivi ogni mese su PlayStation Network, un dato in aumento di ben 11 milioni rispetto ai 112 milioni di utenti mensili registrati a dicembre 2022.

Nel trimestre che va dal primo settembre al 31 dicembre 2023, sono stati venduti in totale 89.7 milioni di giochi per PS4 e PS5, dato questo in aumento di 3.2 milioni rispetto alle 86.5 milioni di copie vendute nello stesso trimestre del 2022. Di questi, 16.2 milioni sono giochi first party, in calo di 4.6 milioni rispetto allo stesso perodo del precedente anno fiscale.

Il 66% dei giochi sono stati venduti in formato digitale registrando una crescita annua pari al +4%, Sony ha poi annunciato che Marvel's Spider-Man 2 ha raggiunto e superato quota 10 milioni di copie distribuite al 4 febbraio 2024, dato che rende il gioco dell'Uomo Ragno l'esclusiva PS5 di maggior successo di sempre (God of War Ragnarok era uscito anche su PS4).

Infine, anche in questa occasione Sony non ha comunicato il numero aggiornamento degli abbonati a PlayStation Plus.