PS5 a quota 7.8 milioni di console distribuite, PS4 a 115.9 milioni, PS Plus 47 milioni

Sony ha annunciato i risultati finanziari dell'anno fiscale terminato il 31 marzo: la compagnia ha annunciato che PlayStation 5 ha raggiunto quota 7.8 milioni di console distribuite alla data in questione, superando le aspettative di 200.000 pezzi rispetto alle 7.6 milioni di unità previste inizialmente.

Nel primo trimestre del 2021 la compagnia ha distribuito 3.3 milioni di console PlayStation 5 e un milione di console PS4, in quest'ultimo caso con un calo di 400.000 pezzi rispetto allo stesso periodo del 2020. In totale PlayStation 4 ha venduto 115.9 milioni di unità dal novembre 2013. Dal report finanziario emergono anche altre interessanti informazioni:

Gli abbonati PlayStation Plus al 31 marzo 2021 sono 47.6 milioni, in crescita di 6.1 milioni rispetto ai 41.5 milioni registrati al 31 marzo 2020. Durante l'ultimo trimestre dell'anno fiscale i giochi per le console della famiglia PlayStation hanno piazzato 61.4 milioni di copie, in calo di 3.9 milioni rispetto ai 65.3 milioni di giochi venduti dal primo gennaio al 31 marzo 2020.

Di questi 7.9 milioni sono giochi first party, 1.3 milioni in meno rispetto ai 9.2 milioni di giochi PlayStation Studios distribuiti nello stesso trimestre del precedente anno fiscale. Il 79% delle vendite software sono avvenute sul mercato digitale tramite il PlayStation Store, dato in aumento rispetto al 68% del periodo gennaio/marzo 2020.