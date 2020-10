PS5 e raffreddamento: stesso livello di efficienza in verticale e orizzontale

In seguito alla presentazione di tutti i dettagli sul sistema di raffreddamento di PS5, nel pubblico si sono conservate alcune domande legate alle performance dell'assetto hardware.

In particolare, sembra che tra i quesiti più frequenti rientrino considerazioni legate a eventuali differenze nell'efficienza del sistema di raffreddamento con la console posizionata in verticale o in orizzontale. A fugare ogni dubbio in merito è di recente intervenuto Yasuhiro Ootori, Vice Presidente del dipartimento di Mechanical Design di Sony Interactive Entertainment. Intervistato dal portale nipponico 4Gamer, quest'ultimo ha infatti rivelato che le due opzioni offrono il medesimo risultato.

"Da un punto di vista del design, - ha dichiarato Ootori - non vi è alcuna differenza nelle performance del sistema di raffreddamento tra l'assetto verticale e orizzontale. Credo che alcune persone pensino che l'efficacia nella dissipazione del calore dovrebbe essere maggiore con l'assetto verticale in virtù dell'effetto camino. Tuttavia, in un sistema di raffreddamento con ventola attiva (ventola elettrica), l'effetto camino si assesta su livelli di errore di misurazione. Funziona come previsto sia in orizzontale sia in verticale". A livello personale, ha aggiunto il dirigente, Oomori preferisce PS5 in verticale, in modo tale che il logo PlayStation sia posizionato correttamente.



In attesa del lancio della console, Sony ha presentato nel dettaglio la nuova interfaccia di PS5.