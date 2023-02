PS5 raggiunge 32.1 milioni di console distribuite, calano gli abbonati PlayStation Plus

Sony ha annunciato che PS5 ha raggiunto e superato quota 32.1 milioni di console distribuite in tutto il mondo dal lancio, dato aggiornato al 31 dicembre 2022. Lo scorso trimestre la compagnia ha distribuito 7.1 milioni di console PS5 e PS5 Digital Edition.

Si tratta di numeri importanti, in particolare nel trimestre che va dal primo ottobre al 31 dicembre, Sony ha distribuito 3.1 milioni di PS5 in più rispetto allo stesso periodo del 2021, merito certamente dell'aumento della produzione ma anche del successo di giochi come God of War Ragnarok con 11 milioni di copie vendute, che hanno trainato le vendite hardware.

Al 31 dicembre 2022, gli abbonati PlayStation Plus sono 46.4 milioni, in calo di 1.6 milioni rispetto ai 48 milioni di iscritti al 31 dicembre 2021. Il rebranding del servizio e l'aggiunta di due nuovi piani di sottoscrizione (Premium ed Extra) non sembra essere servito per spingere gli abbonamenti, almeno fino ad oggi.

Per quanto riguarda invece le vendite software, lo scorso trimestre sono stati venduti 86.5 milioni di giochi per PS4 e PS5, numero in calo di 6.2 milioni rispetto ai 92.7 milioni di videogiochi venduti nel medesimo trimestre del 2021. Di questi, 20.8 milioni sono giochi first party, dato in crescita rispetto agli 11.3 milioni di giochi first party venduti dodici mesi fa. Il 62% delle vendite totali riguardano il mercato digitale, dato in linea con quello del 2021.