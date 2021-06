PS5 con Ratchet & Clank Rift Apart: il bundle compare su Amazon Italia

Quello che può essere considerato il primo bundle ufficiale di PlayStation 5 è comparso in questi giorni anche su Amazon Italia, seppur non disponibile per la vendita o il preordine.

Il pacchetto PS5 con Ratchet & Clank Rift Apart non può essere comprato o prenotato e accedendo alla pagina del prodotto troviamo il messaggio standar che campeggia ormai da mesi nelle pagine di PS5: "Non disponibile. Non sappiamo se o quando l’articolo sarà di nuovo disponibile."

Si tratta di un testo generico che Amazon riporta per i prodotti al momento non disponibili, purtroppo non viene fornita alcuna data per un possibile restock del prodotto. La situazione legata alle scarse scorte di PlayStation 5 non è ancora migliorata dal lancio e in questi mesi abbiamo assistito a drop (esclusivamente online) limitati di pochi stock sopratutto da parte di GameStopZing mentre altri retailer come Amazon, Unieuro, Mediaworld, Euronics, Gamelife e altre catene non ricevono ulteriori scorte da molte settimane, speriamo che la situazione possa normalizzarsi durante l'estate.

Il bundle PS5 con Ratchet & Clank Rift Apart è stato messo in vendita sul sito di GameStopZing a inizio settimana ed è andato rapidamente sold-out, ad oggi non c'è modo di acquistarlo in Italia senza passare dal mercato secondario, stranda che vi sconsigliamo però fortemente di intraprendere.