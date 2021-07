PS5 con Ratchet & Clank in vendita oggi pomeriggio da Mediaworld

Terzo e ultimo drop della settimana da Mediaworld per chiunque sia interessato ad acquistare la PlayStation 5: oggi pomeriggio alle 15:00 la catena metterà in vendita il bundle PS5 + Ratchet & Clank Rift Apart.

Dopo aver messo in vendita PS5 Digital Edition e PS5 Standard nelle giornate di lunedì 19 e martedì 20 luglio, tocca ora al pacchetto che include la console e il gioco di Insomniac Games, una delle esclusive più acclamate per PS5 insieme a Returnal di Housemarque.

Per acquistare la PS5 vi basterà andare sul sito games.mediaworld.it, come sempre il consiglio è quello di collegarvi in anticipo per riuscire ad entrare nella coda virtuale, nei giorni scorsi si sono registrati picchi di oltre 15.000 persone connesse in contemporanea con crash e disservizi del sito, armatevi dunque di pazienza.

Ricordatevi che l'acquisto potrà essere finalizzato solamente con carta di credito o PayPal, altri metodi di pagamento non sono accettati, la consegna avverrà con corriere, il ritiro in negozio non è previsto. Infine vi segnaliamo che giovedì 22 luglio Mediaworld metterà in vendita Xbox Series X, con lo stesso metodo utilizzato per PS5 e PS5 Digital, la console Microsoft sarà disponibile solamente online fino ad esaurimento scorte, con drop previsto sempre a partire dalle ore 15:00.