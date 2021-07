PS5 con Ratchet & Clank in vendita ora sul sito di Mediaworld

Non siete riusciti ad acquistare PS5 Digital Edition e PS5 Standard da Mediaworld nei giorni scorsi? Non disperate perchè oggi arriva il terzo drop della console Sony, questa volta venduta in bundle con Ratchet & Clank Rift Apart.

Come fare per acquistare la console? Fiondatevi sul sito games.mediaworld.it, la vendita inizia alle 15:00 di oggi pomeriggio (mercoledì 21 luglio) ma come sempre il nostro consiglio è quello di collegarvi in anticipo per avere maggiori possibilità di entrare in coda, nei giorni scorsi migliaia di clienti si sono riversati sul sito con conseguenti disservizi come crash ed errori in fase di pagamento, armatevi quindi di una buona dose di pazienza.

L'acquisto potrà essere completato solo con carta di credito o PayPal, altri metodi di pagamento non sono accettati dal sito di Mediaworld, inoltre vi ricordiamo che l'unico metodo di consegna previsto è la spedizione con corriere, il ritiro in negozio non è consentito così come altri eventuali metodi di spedizione a domicilio.

Infine vi segnaliamo che giovedì 22 luglio Mediaworld metterà in vendita Xbox Series X, la console Microsoft sarà disponibile solamente online fino ad esaurimento scorte, con drop previsto sempre a partire dalle ore 15:00, anche in questo caso però abbiate l'accortezza di collegarvi in anticipo.