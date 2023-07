PS5 a rate: 18 euro al mese senza anticipo con la nuova offerta TIM

Volete comprare PS5 a rate? TIM offre la possibilità di acquistare PlayStation 5 a 18 euro al mese per 30 mesi con l'offerta di finanziamento TIMFin TAEG 0% e senza anticipo, offerta riservata ai clienti TIM che mantengono una linea mobile per 24 mesi o titolari di linea fissa TIM.

L'offerta è valida fino al 31 luglio 2023, TIM sottolinea che l'importo totale dovuto è di 600 euro (per il bundle PS5 con Gran Turismo 7) da restituire in 30 rate mensili da 20 euro a partire dal terzo mese con TAN 0% (tasso fisso) e TAEG 0% (tasso fisso). Attenzione, perché in caso di cessazione della linea mobile o fissa prima dei 24 mesi, il cliente dovrà pagare gli interessi e l'intero importo della rata finale fino al rimborso totale del costo del bene.

Potete comprare PS5 a rate sul sito di TIM oppure nei negozi TIM, per attivare l'offerta è necessario indicare una carta di credito valida o una carta di debito attiva ed essere titolari di linea mobile o fissa TIM. L'azienda specifica che "E' possibile utilizzare carte di credito e carte di debito dei circuiti VISA, MASTERCARD, MAESTRO e AMERICAN EXPRESS abilitate all’acquisto online, i cui titolari siano residenti in Area SEPA. Non sono accettate carte di credito emesse all’estero e carte di credito prepagate."