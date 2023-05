PS5 a rate da GameStop: quanto costa e come funziona

GameStop ci ricorda che nei negozi della catena è possibile acquistare PlayStation 5 a rate, suddividendo così la spesa in rate mensile, evitando di pagare l'intero importo in una sola transazione. Ma quanto costa la PS5 a rate da GameStop?

Recandovi in negozio (ecco come trovare il negozio GameStop più vicino a voi) avrete la possibilità di acquistare PlayStation 5 Standard Edition o PlayStation 5 Digital Edition (e anche alcuni bundle) a rate, l'offerta è valida fino al 17 maggio 2023.

Tramite PagoDil sarà possibile dilazionare l'importo e comprare la console in dieci rate a partire da 54.99 euro per dieci mesi per PS5 Standard e 44.99 euro per dieci mesi per PS5 Digital. Per tutti i dettagli vi invitiamo a recarvi nei negozi GameStop dove riceverete le informazioni necessarie per poter comprare la PS5 a rate, ricordatevi che il termine ultimo per procedere con l'acquisto rateale è il 17 maggio. Una buona occasione per comprare PS5 a rate con la comodità di poter "spalmare" l'importo per dieci mesi, ricordatevi che i prezzi indicati sono validi per i modelli PS5 Standard (54.99 euro al mese) e PS5 Digital Edition (44.99 euro al mese), altri bundle o configurazioni potrebbero avere prezzi diversi al pubblico.