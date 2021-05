PS5 e Ray Tracing: 'immergiti nel realismo' col video di Spider-Man Miles Morales e GT7

Prosegue la campagna promozionale inaugurata da Sony con lo spot di aprile sulle qualità di PS5 tra 4K, grafica e funzionalità del DualSense. L'ultimo video confezionato dal colosso tecnologico giapponese focalizza le attenzioni degli appassionati sul Ray Tracing per invitarli a "immergersi nel realismo".

Il nuovo filmato prende in prestito le scene immortalate nello spot di metà aprile per ricordare agli utenti le potenzialità di PlayStation 5 nella gestione dell'illuminazione dinamica e delle ombre calcolate in tempo reale tramite il Ray Tracing.

All'immancabile sequenza in computer grafica incentrata sulle icone PlayStation, Sony accompagna lo spot con le scene tratte da Marvel's Spider-Man Miles Morales e Gran Turismo 7: l'avventura a mondo aperto di Insomniac Games, disponibile al lancio di PS5, utilizza il Ray Tracing per generare i riflessi sulle facciate dei grattacieli di New York e sugli specchi d'acqua.

Quanto al simulatore automobilistico di Polyphony Digital, il team diretto da Kazunori Yamauchi ha già fatto sapere di voler sfruttare appieno il Ray Tracing in Gran Turismo 7 per rendere ancora più realistica l'illuminazione del kolossal in arrivo su PS5 nel 2022.

Per rimanere in tema: sapevate che nell'ultimo sondaggio indetto da GDC PS5 è risultata essere la console più interessante per gli sviluppatori?