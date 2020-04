PS5 e Realtà Virtuale: il boss di nDreams esorta Sony a sviluppare PS VR 2

L'amministratore delegato di nDreams, Patrick O'Luanaigh, chiede a Sony di progettare un nuovo visore per la Realtà Virtuale in funzione dell'arrivo sul mercato di PlayStation 5 e di quella che, a suo giudizio, rappresenta "la sopraggiunta obsolescenza di PS VR".

Nel corso di un'intervista concessa a GamesIndustry.biz, il boss della software house specializzata nello sviluppo di giochi e applicativi in VR riflette sul futuro dell'industria dell'intrattenimento digitale per affermare che "credo che Sony sappia che, se la realtà virtuale continuerà a crescere nei prossimi due anni, dovrà necessariamente aggiornare il proprio hardware. Perchè (l'attuale versione di PS VR per PS4, ndr) è obsoleta, e lo sarà ancora di più tra due anni. Sarei quindi molto sorpreso se non continuassero a supportare in futuro la Realtà Virtuale".

O'Luanaigh prosegue poi nel suo discorso su PS VR 2 e PS5 per dichiarare che "non mi aspetto che il nuovo visore venga annunciato per un lancio in contemporanea con PlayStation 5. Quest'anno la loro attenzione deve essere concentrata sul nocciolo del business (dei videogiochi non-VR, ndr)... quindi penso che per quest'anno si concentreranno su PS5, e solo quando arriverà il momento sapremo che cosa stanno facendo".

Nei mesi scorsi, Sony ha confermato di essere al lavoro su PlayStation VR 2 ma che quest'ultimo vedrà la luce nel corso del ciclo vitale di PS5. Il colosso tecnologico giapponese, oltretutto, sta concentrando la propria comunicazione sull'hardware della console nextgen, come nel caso della pubblicazione delle prime immagini del controller DualSense. Nel frattempo, il buon Alessio Ferraiuolo ha provato a immaginare come sarà PSVR 2 per PlayStation 5.