PS5: Rebellion è entusiasta della collaborazione next-gen con Sony

Interpellato dalla redazione di GamingBolt per conoscere un suo parere sulla next-gen, Jon Seymour di Rebellion ha manifestato tutto il suo entusiasmo per PS5 e riferito di essere impaziente di collaborare con Sony per contribuire a rimpolpare il catalogo di lancio del prossimo Monolite Nero dell'azienda giapponese.

"I ragazzi del team di Rebellion sono davvero entusiasti di scavare a fondo nella nuova macchina di Sony", ha spiegato il produttore della serie di Sniper Elite aggiungendo che "comesviluppatori siamo rinomati per la creazione di giochi con il nostro engine grafico proprietario, in modo tale da poterci adattare facilmente a ciascuna piattaforma su cui proponiamo i nostri titoli".

In riferimento alle specifiche di sistema di PS5 e alle potenzialità hardware della nuova console Sony, Seymour ha poi sottolineato che "le specifiche sono una cosa, ma lavorare su una console ha molto a che fare con il supporto ricevuto dai team di sviluppo first party ma da questo punto di vista siamo felici di avere un ottimo rapporto con PlayStation e perciò non vediamo l'ora di continuare a lavorare con loro".

Come ormai saprete, Mark Cerny ha svelato PS5 a metà aprile e condiviso una lunga serie di informazioni sulla piattaforma, ma da allora si sono susseguite tantissime voci di corridoio e indiscrezioni correlate alla console next-gen di Sony e ai titoli che dovrebbero accompagnarne l'uscita tra il 2020 e il 2021. Anche per questo, tra gli analisti di settore più accreditati c'è già chi ipotizza che il lancio di PS5 avverrà nel 2020 e costerà 499 dollari.