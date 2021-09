PS5 da record, battuta PS4 in UK: superato il milione di console vendute!

Mentre il persistere della crisi delle forniture dei semiconduttori getta un'ombra sulla disponibilità di scorte di PlayStation 5 e Xbox Series X|S anche nel 2022, il nuovo hardware Sony può per ora festeggiare un importante traguardo commerciale.

Secondo le stime di vendita riportate dall'ente di ricerca statistica GfK, infatti, PlayStation 5 può ora festeggiare il superamento di ben un milione di unità vendute nel solo territorio britannico. Per il Regno Unito, si tratta di un vero e proprio record a marchio PlayStation, con PS5 che si qualifica come la console che ha raggiunto tale obiettivo nel minor tempo.

L'hardware next gen ha infatti superato la soglia simbolica del milione di unità nel corso del mese di agosto 2021, a circa 39 settimane dal Day One di PlayStation 5. La precedente PlayStation 4 aveva invece raggiunto tale risultato nel corso della quarantaduesima settimana di permanenza sul mercato del Regno Unito. Superando la sua più vicina antenata, PS5 si guadagna così il titolo di console PlayStation venduta più rapidamente in territorio britannico!



Un risultato decisamente notevole, soprattutto se valutato in rapporto all'effettiva disponibilità del prodotto sul mercato, con Sony che ha dovuto fronteggiare per l'intero ultimo anno costanti difficoltà nella distribuzione delle console di nuova generazione.