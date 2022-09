PS5 recupera terreno in Giappone: torna sul podio software con Horizon Forbidden West

La settimana compresa tra il 19 ed il 25 settembre 2022 è stata positiva per PlayStation 5 in Giappone: la console next-gen di Sony ha infatti ottenuto buoni risultati sia sul lato hardware vendendo più unità rispetto a sette giorni prima, sia lato software grazie ad Horizon Forbidden West.

L'apprezzato Action/RPG di Guerrilla Games, infatti torna sul podio della Top 10 nipponica, piazzandosi in terza posizione con oltre 10.000 copie vendute negli ultimi giorni. La prima posizione resta comunque saldamente nelle mani di Nintendo grazie al suo Splatoon 3 (a tal proposito non perdetevi la nostra recensione di Splatoon 3), che registra ulteriori 301.845 unità vendute; la seconda posizione è invece occupata da Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival per Nintendo Switch. Ecco di seguito le prime 10 posizioni complete:

Splatoon 3 Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival Horizon Forbidden West Mario Kart 8 Deluxe Minecraft (Switch) Dragon Quest X Offline (Switch) Nintendo Switch Sports The DioField Chronicle Dragon Quest X Offline (PS4) Super Smas Bros. Ultimate

In termini hardware PS5 arriva alla terza posizione grazie alle 26.380 unità vendute nell'ultima settimana, superando Xbox Series S ma rimanendo comunque dietro a Nintendo Switch OLED e Switch in versione standard. In ogni caso Sony può ritenersi soddisfatta, in attesa di scoprire la prossima classifica.

Nel frattempo il servizio PlayStation Stars è già partito in Giappone, pur suscitando alcune polemiche.