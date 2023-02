PS5 sta recuperando terreno: vendite pari o superiori a Xbox negli USA e in Europa

Nonostante la scarsità di scorte, Sony ha distribuito 32.1 milioni di console PS5 al 31 dicembre 2022, grazie ai nuovi e più frequenti restock, la console sta riducendo il gap con le piattaforme concorrenti, pareggiando o superando le vendite della console Microsoft in Europa e Stati Uniti.

A confermarlo è il CFO di Sony, Hiroki Totoki, il quale rivela come dalla scorsa estate Sony abbia lavorato per raggiungere la concorrenza (idealmente, Xbox Series X/S dal momento che Switch registra vendite superiori ad entrambe), effettivamente "in vantaggio" nelle vendite sopratutto negli Stati Uniti, i restock continui hanno però permesso a Sony di ridurre la distanza e negli ultimi mesi sopratutto sembra che PS5 stia vendendo "significativamente" di più rispetto alle altre piattaforme.

Negli Stati Uniti e in Europa in particolare la quota di mercato di PlayStation 5 è in crescita, lo stesso Totoki sottolinea poi come il 30% degli acquirenti di PS5 non ha mai avuto una PS4, si tratta quindi di nuovi consumatori o di clienti che in passato avevano una console Nintendo o Microsoft.

PlayStation 5 è la stata la console di maggior successo negli USA nel 2022 per quanto riguarda le vendite in dollari, risultato dovuto in parte anche al prezzo più elevato rispetto alle piattaforme delle altre hardware house, mentre Nintendo Switch ha venduto in assoluto un maggior numero di unità durante lo scorso anno.