PS5 regalata a un bimbo di 9 anni: il gesto del calciatore Marcus Rashford

Jacob Worthington è un bambino di 9 anni che vive a St Helens, nella contea del Merseyside, in Inghilterra. Ispirato dal calciatore inglese Marcus Rashford, ha avviato una raccolta fondi per FareShare, un'organizzazione caritatevole supportata dallo stesso attaccante del Manchester United e della nazionale.

Il giovane fan dei Red Devils - iscritto a Instagram come jacob_manunited - è così riuscito a raccogliere ben 250 sterline da destinare in beneficenza, attirando l'attenzione dello stesso Rashford, il quale l'ha ringraziato regalandogli una PlayStation 5 e una lettera scritta di suo pugno: "Non siamo gentili per essere notati. Siamo gentili perché è la cosa giusta da fare. È bello aiutare gli altri", ha scritto l'attaccante. "Non tutti i gesti sono destinati ad essere ricompensati ma sappi che ho apprezzato molto quello che hai fatto, e ogni volta che guarderai a questo regalo, ricorda quanto è bello prendersi cura degli altri".

Intervistato dalla BBC, il padre di Jacob, John Worthington, ha spiegato che Rashford ha notato l'account Instagram del bambino e l'ha contattato chiedendogli l'indirizzo per potergli spedire la PlayStation 5. "Non credevo che arrivasse così presto, quindi quando il pacco ci è stato consegnato l'altro giorno, ho pensato: 'cos'è questo?'. Credevo che qualcuno avesse mandato a Jacob qualcosa all'interno di una scatola di PS5 usata". Il bambino, alla vista della console, ha cominciato a "saltare e urlare in giro per la stanza", mostrandosi fin da subito molto riconoscente per il regalo ricevuto.