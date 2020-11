PS5 registra il miglior lancio di Sony in Spagna, nella norma Xbox Series X

Nel corso delle ultime ore sono stati pubblicati i dati di vendita delle console di nuova generazione in territorio spagnolo, i quali hanno evidenziato come quello di PlayStation 5 sia stato il lancio migliore di sempre per una console domestica di casa Sony.

Al day one, la console di nuova generazione del colosso nipponico ha infatti venduto ben 43.000 unità, superando di conseguenza anche il record di PlayStation 2 nel lontano 2000 con 40.000 pezzi venduti, PlayStation 4 (38.000) e PlayStation 3 (35.000). Nel caso di Xbox Series X e della piccola Xbox Series S i risultati sono meno esaltanti e perfettamente in linea con i lanci delle precedenti console di casa Microsoft. Le nuove Xbox hanno infatti venduto un totale di 14.100 unità e si classificano quindi in terza posizione, dal momento che il lancio di Xbox One ha registrato vendite pari a 15.000 pezzi e quello di Xbox 360 ne vanta 14.900. Va precisato che il record assoluto per una console Sony in Spagna è attualmente detenuto da PlayStation Portable, la piccola macchina da gioco portatile che al lancio ha venduto ben 54.200 pezzi, superando quindi anche la nuova PS5.

Nel frattempo continuano ad essere carenti le scorte di PlayStation 5 nei negozi di tutto il mondo e si spera in un restock entro la prima metà del prossimo mese.