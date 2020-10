PS5 Remote Play: potrete trasmettere i giochi da PS4 a PS5 in streaming

In questi giorni Sony ha finalmente parlato in maniera estensiva della funzione di retrocompatibilità di PlayStation 5, grazie alla quale sarà in grado di riprodurre il 99% degli oltre 4.000 titoli facenti parte del catalogo di PlayStation 4.

Non mancheranno alcune eccezioni, ma per fortuna l'attuale lista dei giochi esclusi è decisamente corta e non include produzioni di fascia alta. Abbiamo anche scoperto che PlayStation VR sarà pienamente compatibile con PS5 (a patto di collegare la PlayStation Camera di PS4 con un adattatore), che i salvataggi dei giochi potranno essere trasferiti tranquillamente sulla console di prossima generazione (con qualche eccezione tra i giochi cross-gen, come DiRT 5), e che grazie al Game Boost i giochi PlayStation 4 riceveranno delle migliorie a framerate e/o risoluzione. Ghost of Tsushima, ad esempio, girerà a 60fps su PS5.

Ebbene, c'è anche un altro dettaglio meritevole d'approfondimento, e riguarda il supporto al Remote Play di PlayStation 5. Sony ha confermato che, oltre alla riproduzione in streaming da PlayStation Now, sarà supportata anche la riproduzione remota da PS4 a PS5. Cosa significa ciò? In sostanza, sarà possibile trasmettere in streaming i giochi da PS4 a PlayStation 5, una metodica che consente di risparmiare prezioso spazio sull'SSD ultraveloce della console di prossima generazione. È bene precisare, in ogni caso, che se riprodotti in streaming, i giochi per PS4 non possono usufruire del potenziamento dei giochi di PS5. Cosa ne pensate? Approfitterete di tale funzione?