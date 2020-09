PS5: un render mostra l'interno della nuova console Sony, ma è un falso - Aggiornata

La rivista How it Works ha pubblicato uno speciale di approfondimento su PlayStation 5, spiegando come funzionano nel dettaglio e quali sono le reali potenzialità delle componenti hardware di PS5. Per l'occasione è stato diffuso anche un render che mostra l'interno della nuova console.

C'è da dire che l'immagine non è assolutamente ufficiale ma solamente un mockup realizzato da grafici della rivista, in ogni caso permette di farsi una idea della disposizione dei vari elementi come la scheda madre, l'SSD di PlayStation 5, la ventola, la CPU e il dissipatore, con quest'ultimo che appare di dimensioni ragguardevoli, a meno che la prospettiva non restituisca un'impressione falsata.

Ribadiamo come l'immagine non provenga da fonti ufficiali e dunque PS5 potrebbe essere stata progettata in maniera diversa rispetto a quanto illustrato nella rivista. Ad oggi non esistono teardown di PlayStation 5, la console non è mai stata smontata e analizzata pezzo per pezzo, come accaduto invece con Xbox Series X, vivisezionata dai tecnici di Digital Foundry e di altre testate internazionali.

PlayStation 5 è ancora priva di una data di uscita, secondo alcuni rumor l'apertura dei preordini dovrebbe essere imminente, probabilmente a settembre scoprire la data di lancio e il prezzo, anche in questo caso però si tratta solamente di voci prive di conferma.



Aggiornamento - A quanto pare il mockup in questione non rappresenta in alcun modo l'interno di PS5 ed è realizzato basandosi sulla scheda madre di PlayStation 3 Slim, risultando secondo molti insider "del tutto inaccurato."