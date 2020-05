PS5, Resistance pronto a tornare? Teaser dal team di Marvel's Spider-Man!

In seguito all'improvvisa acquisizione di Insomniac Games annunciata nel corso del 2019, il team è entrato ufficialmente a fare parte dei Worldwide Studios di casa Sony.

E mentre si scaldano i motori per il debutto nella next gen e per la futura, ma ancora misteriosa, presentazione di PlayStation 5, il pubblico si chiede a cosa stia lavorando la talentuosa software house. Dopo il grande successo di critica e platea riscosso da Marvel's Spider-Man sono in molti a puntare su di una nuova incarnazione videoludica delle avventure dell'arrampicamuri della Casa delle Idee, ma forse il team potrebbe avere in mente un'idea ulteriore o differente.

A suggerire questa sensazione è in particolare un cinguettio apparso sull'account Twitter ufficiale di Insomniac Games e che potete visionare direttamente in calce a questa news. Piuttosto conciso, quest'ultimo presenta solamente il testo "Ti senti fortunato, punk?", ma ad attrarre l'attenzione è, evidentemente, anche l'immagine che lo accompagna. Si tratta infatti di uno screenshot tratto da Resistance 2, titolo pubblicato nel 2008 e risalente all'epoca PlayStation 3.



Come prevedibile, il breve Tweet ha immediatamente attirato l'attenzione degli appassionati attivi sul social network, che ora si domandano se non sia in lavorazione una remastered del gioco o, addirittura, un capitolo completamente inedito per la serie Resistance. Cosa ne pensate: preferireste il ritorno dell'IP o un eventuale Marvel's Spider-Man 2?