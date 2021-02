PS5 Restock: sold-out immediato da GameStop USA, esaurita anche Xbox Series S

Nella notte GameStop USA ha messo in vendita nuovi stock di PlayStation 5 e Xbox Series S, entrambe le console sono andate sold-out in una manciata di minuti, esattamente come successo ieri con PS5 su PlayStation Direct esaurita in pochi secondi e come accaduto a inizio a settimana su Amazon Italia.

Da sottolineare come GameStop USA abbia proposto vari bundle delle due console con Xbox Series S venduta a 474 dollari in un pacchetto che includeva console, un controller extra, tre mesi di abbonamento Xbox Game Pass Ultimate e Call of Duty Cold War Black Ops, oppure 424 dollari per un bundle con gli stessi contenuti ad eccezione del gioco, sostituito da una gift card da 20 dollari.

Tre invece le opzioni disponibili per l'acquisto di PlayStation 5: console con due controller, Marvel's Spider-Man Miles Morales, NBA 2K21 e gift card da 20 dollari a 709 dollari, PS5 Digital con gift card da venti dollari, due controller, contenuti digitali per NBA 2K21, un anno di abbonamento PlayStation Plus e 50 dollari di credito per il PlayStation Store a 599 dollari e infine il bundle PlayStation 5 con due controller, Sackboy Una Grande Avventura, Marvel's Spider Man Miles Morales Ultimate Edition, gift card da 20 dollari e gadget PlayStation (tra cui cappellino e tazza) a 759 dollari.

Tutti questi pacchetti sono andati esauriti e non sono più disponibili per l'acquisto, al momento non si segnalano invece nuove scorte PS5 da GameStopZing in Italia.