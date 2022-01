PS5 restock e Xbox Series X: ancora nessun drop a gennaio 2022, il punto della situazione

Siamo a metà gennaio e ancora non abbiamo visto alcun drop di PS5 e Xbox Series X nel 2022, gli ultimi restock risalgono ai giorni precedenti al Natale, da oltre due settimane però tutto tace e nulla sappiamo riguardo l'arrivo di nuove scorte di console next-gen.

GameStop è solita comunicare con largo anticipo (spesso durante le trasmissioni di GameStopTV) eventuali restock e lo stesso vale per Mediaworld, mentre su Amazon i nuovi stock arrivano senza alcun preavviso ma nei primi dodici giorni dell'anno la disponibilità di PS5 e Xbox Series X non è mai stata segnalata dal colosso dell'eCommerce. Per quanto riguarda Xbox Series X non sono stati avvistati neanche rifornimenti su Microsoft Store e al momento per quanto ne sappiamo nessuno ha ancora messo in vendita le console next-gen in questo primo mese dell'anno.

Difficile dire come si evolverà la situazione, con ogni probabilità anche nel 2022 assisteremo a drop limitati con pochi pezzi disponibili esattamente come avvenuto nel corso dell'anno terminato da poco meno di due settimane. La situazione legata alla crisi dei chip e alle difficoltà produttive non sembra destinata a migliorare a stretto giro, sicuramente non nel giro di qualche settimana e una ripresa dei ritmi produttivi a pieno regime ci sarà secondo gli analisti solamente nella seconda metà dell'anno o nei primi mesi del 2023.

Al momento in ogni caso ribadiamo come nessun negozio abbia effettuato restock di PS5 e Xbox Series X nella prima metà di gennaio, vi aggiorneremo in caso dovessimo avvistare le due console.