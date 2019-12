Jason Schreier parla della retrocompatibilità di PlayStation 5 - Aggiornata

Secondo l'editor della popolare testata, PlayStation 5 sarà retrocompatibile con i giochi delle precedenti console Sony già disponibili sul PlayStation Store, con l'unica eccezione dei giochi PS4 compatibili anche in formato fisico, ogni altra evenienza appare improbabile. Si tratta, è bene chiarirlo, solamente di una ipotesi di Jason Schreier, personalità che come sappiamo sembra essere comunque a conoscenza di molti dettagli su PlayStation 5 e Xbox Scarlett . Sony, dal canto suo, si è limitata a dichiarare che PlayStation 5 sarà compatibile con tutti i giochi PS4, senza però confermare altri dettagli riguardo la retrocompatibilità con i giochi di altre piattaforme come PlayStation, PS2 e PS3. Per saperne di più dovremmo necessariamente attendere il 2020, quando la casa nipponica presenterà ufficialmente PS5 alla stampa e al pubblico. Secondo altri rumor, Sony vorrebbe aprirsi al mercato PC come dimostra l'arrivo di Death Stranding e il probabile annuncio di Horizon Zero Dawn per Windows , anche in questo caso però si tratta di rumor e speculazioni non confermate, seppur riportate da una fonte attendibile, il giornalista russo Anton Logvinov.

Aren't both consoles already confirmed by their respective makers to be backwards compatible? — Jason Schreier (@jasonschreier) 4 dicembre 2019

Lol you think it'll play PS1/PS2/PS3 games? That seems outlandish — Jason Schreier (@jasonschreier) 4 dicembre 2019