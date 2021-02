PS5 è retrocompatibile con i giochi della PlayStation 3?

Fin dal momento della prima presentazione ufficiale di PlayStation 5, una coltre di domande e scarsa comunicazione e chiarezza ha sempre coperto la questione della retrocompatibilità con le generazioni precedenti di console PlayStation.

I dubbi in merito a questa caratteristica sono durati per alcune settimane, soprattutto per quanto riguardava la non chiarezza sulla totale o non totale retrocompatibilità di PS5 con i giochi per PlayStation 4, anche a causa di una comunicazione non sempre puntuale e coerente da parte della stessa Sony, che con l’avvicinarsi del lancio sul mercato di PlayStation 5 ha però finalmente chiarito una volta per tutte la situazione.

Lo stesso Jim Ryan, CEO di Sony Interactive Entertainment, ha infatti dichiarato, durante un’intervista concessa alla testata giapponese Famitsu nel corso dello scorso settembre, che i giochi pubblicati su PlayStation 3, PlayStation 2 e sulla prima console Sony non sono compatibili con la PlayStation 5. In ogni caso questo non vuol dire che non sia possibile rigiocare vecchi classici PlayStation su PS5, la maggior parte dei giochi PS2 Classics in formato digitale funzionano su PlayStation 5 e grazie a PlayStation Now è possibile recuperare una vastissima parte della lineup PS3. Nessun problema invece con i giochi per PS4, il catalogo software è compatibile al 99% con la nuova console Sony.