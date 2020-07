PS5 retrocompatibile con PS1, PS2 e PS3 grazie al cloud? Spunta un nuovo brevetto

Secondo quanto riportato dall'utente conosciuto su Twitter come Renka_schedule, un rappresentante di Sony avrebbe depositato un nuovo brevetto in Giappone che descrive un sistema di retrocompatibilità evoluta per PS1, PS2 e PS3 da gestire tramite una piattaforma cloud non meglio specificata.

Nella documentazione allegata agli schemi esplicativi del sistema brevettato da Sony, infatti, si fa esplicito riferimento a una funzione che consenta "la memorizzazione e l'utilizzo tramite una libreria di giochi su cloud di un gran numero di titoli PS1 / PS2 / PS3 di diverse generazioni di console".

Nei documenti che accompagnano i diagrammi e le immagini tecniche del brevetto depositato dal colosso nipponico, oltretutto, tale sistema viene descritto come un qualcosa che "può eseguire i giochi su di una macchina virtuale che imita il sistema operativo associato a ciascuna console delle passate generazioni".

La funzione brevettata da Sony, quindi, potrebbe fornire ai futuri acquirenti di PlayStation 5, come pure agli attuali abbonati a PS Now su PS4, l'opportunità di accedere in streaming a una vasta libreria di videogiochi delle precedenti generazioni di console PlayStation, aggirando così ogni problema di incompatibilità legato alla diversa architettura hardware delle piattaforme Sony. In attesa di ricevere una conferma o una smentita da Sony a queste importanti anticipazioni, vi ricordiamo che su PS Now sono arrivati i giochi di luglio 2020 tra Street Fighter 5, Watch Dogs 2 ed Hello Neighbor.