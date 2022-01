PS5 retrocompatibile con PS1, PS2 e PS3? Lo spot giapponese smentisce i rumor

Le speranze dei fan PlayStation per l'imminente annuncio della rumoreggiata retrocompatibilità di PS5 con PS1, PS2 e PS3 vengono dissolte dalla pubblicazione del nuovo spot giapponese di PlayStation 5 con protagonista il cantautore Kenshi Yonezu.

La breve clip che tanto clamore ha suscitato in rete e sui social per via del riferimento ad "1, 2 e 3 come parole d'ordine di PlayStation", infatti, si è rivelata essere il teaser dell'ultimo progetto multimediale portato avanti dal celebre cantante e produttore nipponico Kenshi Yonezu per realizzare, appunto, il nuovo spot della campagna Play Has No Limits di PS5.

A darne conferma sono gli stessi rappresentanti di Sony, seppure accidentalmente attraverso la condivisione anticipata del link dello spot ad alcuni creatori di contenuti. Il filmato, tutt'ora catalogato come "non in elenco" sul canale YouTube di PlayStation Japan, mostra Yonezu impegnato a combattere contro un esercito posto a difesa di forte: la scena ricreata dalla macchina promozionale di Sony mostra il grigiore di "un mondo senza videogiochi" e la necessità di riportare ordine nel caos di una dimensione che ha fatto a meno delle esperienze interattive offerte, inutile sottolinearlo, dai sistemi PlayStation.

