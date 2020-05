PS5: la retrocompatibilità sarà aggiunta con un aggiornamento software di sistema?

La retrocompatibilità di PS5 è uno degli argomenti di discussione più caldi tra la community PlayStation, arrivano ora nuovi presunti dettagli in merito: a quanto pare la retrocompatibilità potrebbe essere legata ad un aggiornamento del sistema operativo della console.

Sembra certo che Sony svelerà nuove informazioni sulla retrocompatibilità PS5 il 3 giugno, con The Last Of Us Parte 2 che potrebbe fare da apripista per togliere i veli a questa funzionalità.



Ma la retrocompatibilità sarà disponibile al lancio oppure no? A far venire il potenziale dubbio è una frase sul sito ufficiale di PS5, ora rimossa, che recitava "gioca a tutti i videogiochi PS4 supportati grazie ad un aggiornamento di sistema."

La dichiarazione in questione è stata rimossa, ma il motivo non è chiaro, si trattava di una informazione errata oppure Sony vuole comunicare questo dettaglio in un momento successivo? In passato Mark Cerny ha più volte dichiarato che PS5 sarà compatibile con i giochi PS4 sin dal lancio, tuttavia i giochi attualmente supportati non sono mai stati annunciati, si è parlato genericamente di "migliaia di titoli PS4" con test in corso per "i cento giochi più popolari."

Non ci resta che attendere, l'evento di presentazione di PS5 sembra previsto per mercoledì 3 giugno... ne sapremo di più la prossima settimana?