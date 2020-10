PS5 Retrocompatibilità: dai giochi esclusi al Game Boost, la risposta a tutte le domande

Con un lungo post pubblicato sul Blog Ufficiale di PlayStation, Sony ha chiarito tutti gli aspetti relativi alla retrocompatibilità dei giochi PS4 su PlayStation 5.

La prima, grande notizia è relativa al numero dei giochi retrocompatibili: il colosso giapponese ha assicurato che sulla console next-gen sarà possibile giocare al 99% degli oltre 4.000 titoli usciti su PlayStation 4. Nella lista sono incluse quindi anche le esclusive della casa, a partire dall'intero catalogo di Naughty Dog - da Jak fino ad Uncharted 4: Fine di un Ladro e al recente The Last of Us Part 2. Al momento sono circa una decina i giochi non compatibili con PS5, ossia:

DWVR

Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One

TT Isle of Man - Ride on the Edge 2

Just Deal With It!

Shadow Complex Remastered

Robinson: The Journey

We Sing

Hitman Go: Definitive Edition

Shadwen

Joe's Diner

Non mancheranno alcune limitazioni, ma per fortuna non ci saranno problemi per PlayStation VR: il visore per la realtà virtuale sarà pienamente compatibile, a patto di connettere la telecamera originale di PS4 attraverso un adattatore contenuto nella confezione. E i giochi per PS4 su PlayStation Now e PlayStation Plus? Niente paura, tutti i giochi per PS4 retrocompatibili inclusi in PS Plus o PS Now potranno essere riprodotti su PS5.

Similmente a quanto accade su Xbox Series X, i giochi PlayStation 4 su PS5 usufruiranno di una modalità chiamata Game Boost che ne migliorerà l'aspetto tecnico. A seconda dei casi, i titoli potranno ricevere delle migliorie a framerate e risoluzione. È stato già confermato, ad esempio, che Ghost of Tsushima girerà a 60fps su PS5. Grazie all'SSD ultraveloce di PS5 si avrà inoltre una riduzione consistente dei tempi di caricamento.

I salvataggi dei giochi PS4 funzioneranno tranquillamente su PS5. Gli abbonati a PlayStation Plus non dovranno fare assolutamente nulla, poiché il passaggio avverrà in modo automatico attraverso il cloud. Sarà in ogni caso possibile trasferire i dati da una console all'altra tramite un cavo LAN o via Wi-Fi, oppure mediante una chiavetta USB, copiando i dati da PS4 a PS5. A questo punto è necessaria una precisazione. Per i giochi cross-gen la compatibilità sarà stabilita dagli sviluppatori: ad esempio, DiRT 5 non permetterà di trasferire i dati da PS4 e PS5. Nessun problema, invece, per le esclusive Marvel’s Spider-Man: Miles Morales e Sackboy: A Big Adventure.

Il controller Dualshock 4, i PlayStation Move e i pad terze parti con licenza ufficiale (come il Nacom Revolution Pro) funzioneranno regolarmente su PS5. Il loro utilizzo sarà tuttavia limitato esclusivamente ai titoli PlayStation 4: non sarà quindi possibile giocare a Demon's Souls o a Ratchet & Clank: Rift Apart, visto che sono studiati attorno alle funzionalità esclusive del DualSense (feedback aptico, grilletti adattivi, ecc). Le periferiche, gli arcade stick, i volanti e i flight stick con licenza ufficiale saranno pienamente compatibili sia con i titoli PS4 che con quelli PS5. Nessun problema anche per gli headset Platinum e Gold di Sony, così come quelli terze parti che si connettono tramite port USB o jack audio, che funzioneranno regolarmente su PlayStation 5.

Per ulteriori chiarimenti, siete tutti invitati a guardare il nostro video speciale in apertura di notizia.