PS5 e la retrocompatibilità con i giochi PS2, PS3 e PS1: facciamo chiarezza

Nel tardo pomeriggio di ieri il supporto tecnico di Ubisoft ha aggiornato la pagina FAQ relativa alla retrocompatibilità di PlayStation 5, confermando il mancato supporto per i titoli PS1, PS2 e PS3, e confermando la compatibilità con i giochi PS4 supportati.... salvo poi rimuovere le informazioni in tarda serata. Cosa è successo?.

In calce alla notizia trovate uno screenshot che abbiamo catturato personalmente, nel testo si legge che "la retrocompatibilità sarà disponibile per i titoli PlayStation 4 supportati ma non sarà compatibile con i giochi PlayStation 3, PlayStation 2 e PlayStation", la pagina FAQ PS5 è ancora online ma senza alcun riferimento alla retrocompatibilità:

"Essendo parte centrale del processo di aggiornamento, PlayStation offre una gamma di funzionalità utili a supportare il passaggio alla generazione PlayStation 5. I giocatori attivi su PlayStation 4 potranno partecipare ai giochi in multigiocatore insieme ai giocatori presenti su PlayStation 5."

Difficile dire cosa sia successo esattamente, da segnalare inoltre che nella pagina dedicata alla retrocompatibilità Xbox Series X nulla è cambiato e in questo caso leggiamo che "La retrocompatibilità sarà disponibile per i titoli Xbox One, Xbox 360 e Xbox supportati."

Noi stessi dopo aver letto le parole di Ubisoft abbiamo pubblicato un video sul nostro canale YouTube per spiegare la situazione, mettendo le mani avanti sul fatto che il publisher potrebbe aver anticipato qualcosa di troppo, dal momento che Sony non si è mai sbilanciata così tanto riguardo la retrocompatibilità di PlayStation 5.

Ad oggi ufficialmente nulla è cambiato rispetto a quello che sapevamo, ovvero PS5 sarà compatibile con la maggior parte dei giochi PS4, i test però continuano e Sony non ha ancora diffuso una lista completa dei giochi supportati. Ne sapremo di più durante l'evento di presentazione PS5, rumoreggiato per il mese di settembre?