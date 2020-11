PS5: la retrocompatibilità con i giochi PS4 funziona bene? Le nostre analisi

Nelle analisi svolte per la recensione di PlayStation 5 e i diversi approfondimenti a tema nextgen che trovate sulle pagine di Everyeye.it, la nostra redazione ha potuto studiare nel dettaglio la retrocompatibilità per capire, finalmente, come si comporta la nuova console di Sony con i giochi della ludoteca di PS4.

Dall'arrivo in redazione di PS5, ci siamo infatti premurati di testare quanti più giochi PS4 possibile per riuscire a comprendere le funzionalità, le potenzialità e i limiti della retrocompatibilità della nuova famiglia di console PlayStation.

In virtù della disponibilità della PlayStation Plus Collection su PS5 sin dal giorno di commercializzazione della macchina nextgen, naturalmente ci siamo focalizzati su quei titoli che entreranno a far parte di questo bundle digitale di titoli retrocompatibili che hanno definito la generazione PS4.

È proprio scaricando i giochi inclusi in questa ricca selezione, infatti, che si può davvero intuire come funziona la retrocompatibilità di PS5. Similarmente a quanto accade sull'ecosistema di piattaforme verdecrociate con la retrocompatibilità di Xbox Series X, anche nel caso di PlayStation 5 tale funzione non offre un'esperienza e delle opzioni standardizzate per tutti i giochi PS4 accessibili su nextgen: la situazione varia caso per caso.

Alcuni videogiochi, come Final Fantasy XV e tanti altri titoli, ripropongono le medesime opzioni grafiche presenti su PS4 PRO: in questi casi, i benefici maggiori si avvertiranno solo in quelle produzioni che adottano risoluzioni dinamiche o framerate sbloccati. In altri giochi, come Bloodborne, non sembra esserci invece nessun miglioramento qualitativo o ludico, proprio per via delle opzioni con risoluzioni o framerate bloccati.

C'è però un ambito in cui la retrocompatibilità di PlayStation 4 riesce a esprimere al meglio le proprie potenzialità, ovvero in quei giochi che vantano delle patch nextgen specifiche: immergersi nelle atmosfere post-apocalittiche di Days Gone su PS5 a 60fps, ad esempio, restituisce un'esperienza ludica e grafica estremamente appagante.

Per avere un quadro più chiaro della situazione e ricevere ulteriori informazioni su questa importante funzionalità prima del lancio di PlayStation 5 che avverrà il 19 novembre, sulle nostre pagine trovate anche un approfondimento a firma di Antonio Izzo con la risposta a tutte le domande sulla retrocompatibilità di PS5.