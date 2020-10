PS5 e retrocompatibilità coi giochi PS4: potrà essere attivata tramite patch

Nel presentare tutti i dettagli legati all'utilizzo di titoli current gen sulla futura console ammiraglia, Sony ha offerto una prima lista di giochi PS4 che non saranno retrocompatibili su PS5 al momento del lancio.

Sembra tuttavia che tale condizione potrebbe non essere definitiva, con possibilità per le produzioni definite "PS4 Only" di divenire accessibili su PlayStation 5 in un secondo momento. A offrire quest'interpretazione è il team di Mad Triangles, software house responsabile dello sviluppo di DMWR, proprio uno dei titoli inclusi nella lista di giochi non retrocompatibili fornita da Sony.

Come segnalato da This Gen Gaming, uno degli sviluppatori parte della software house ha infatti dichiarato di essere al lavoro su di una patch che possa far fronte alla problematica. Gli autori del gioco per PlayStation VR sperano che l'aggiornamento possa essere pronto in tempo per il lancio di PlayStation 5. Mad Trinagles non ha offerto molti dettagli in merito alle cause che impediscono a DMWR di essere già operativo sulla console next gen, ma conferma di star puntando ad ottenere anche un miglioramento nelle performance grazie alla Boost Mode di PS5. Su questo fronte, tuttavia, sono ancora in corso dei test.



Tali affermazioni sembrano indirettamente confermare la possibilità che i giochi non retrocompatibili al lancio di PS5 possano divenirlo in futuro grazie ad un intervento dei team di sviluppo.