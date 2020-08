PS5 e retrocompatibilità giochi PS4: spunta un Tweet di Lance McDonald, poi cancellato

In attesa del PlayStation State of Play fissato per la serata di giovedì 6 agosto, si continua a discutere del tema dell'implementazione della retrocompatibilità su PlayStation 5.

Ad attirare nuova attenzione sulla tematica è stato Lance Mc Donald, dataminer molto celebre all'interno della community di appassionati di giochi FromSoftware per le sue attività di recupero di cut content di Bloodborne, Dark Souls III e altri. Dalle pagine del suo account Twitter ha infatti fatto la sua comparsa il seguente messaggio: "C'è stata una certa confusione su questo in passato e ora posso fare chiarezza: PlayStation 5 può far girare tutti i giochi PlayStation 4 senza un'abilitazione gioco per gioco. Sony continua a testate titoli ma il sistema non vi impedirà di avviare giochi non testati".

Un'indicazione che sembrava lasciar trasparire certezze legate a una retrocompatibilità sostanzialmente totale tra PS5 e PS4. Tuttavia, dopo breve tempo, Lance Mc Donald ha provveduto alla rimozione del cinguettio, motivata con i seguente messaggio: "Ho cancellato un Tweet per rispetto al detentore della piattaforma, interpretatelo come preferite".



Insomma, non una situazione particolarmente chiara. Come di consueto, vi invitiamo a ricordare che le uniche informazioni ufficiali su PS5 e le sue caratteristiche sono quelle provenienti da Sony. Ogni altro dettaglio deve invece essere interpretato con la dovuta cautela, poiché potrebbe rivelarsi essere un rumor infondato.