PS5 con retrocompatibilità 'limitata'? Ne parla l'autore di Hellpoint

Scambiando quattro chiacchiere con la redazione di GamingBolt, Marc-Andrè Jutras ha discusso, in qualità di direttore tecnico di Hellpoint, delle potenzialità e dei probabili limiti della retrocompatibilità di PS5, una delle funzioni più richieste e attese dai fan PlayStation.

Dopo aver confermato che il progetto del soulslike shi-fi Hellpoint prosegue alacremente a dispetto delle difficoltà legate allo Smart Working per l'emergenza Coronavirus, Jutras si interroga sulle capacità della console nextgen di Sony per dichiarare che "come giocatore, è difficile capire quale problema possa esserci. Come mai PS5 non è retrocompatibile con tutti i giochi PS4, PS3, PS2 e PS1? Se riesco a trovare un emulatore per tutti questi giochi, e le nuove console sono potenti come un buon PC gaming, allora non c'è motivo per cui tutti questi titoli non possano funzionare, anche se con qualche problema. Vorrei che potessero trovare un modo per affrontare la cosa e coprire tutto il catalogo di giochi, anche se non perfettamente".

Fatta questa premessa, il direttore tecnico di Cradle Games prova a fornire una spiegazione al problema della retrocompatibilità limitata di PlayStation 5: "Come sviluppatore, tuttavia, posso capire che ci sia qualche dubbio sulla fattibilità legale di un simile sistema, soprattutto se l'obiettivo finale è quello di rivedere in vendita quei giochi più vecchi. Alcune di quelle società non esistono più e le licenze dei loro gioco potrebbero non essere così facili da reperire. Comprendo anche che le console più vecchie potrebbero avere anche un qualche tipo di DRM hardware che possa impedire ai sistemi più recenti di leggere i dischi delle generazioni passate. Ad essere sincero, vorrei solo che la retrocompatibilità non fosse una cosa nuova ma solo una delle caratteristiche attese, e che sappia coprire tutto il catalogo di giochi passati".