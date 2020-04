PS5 e retrocompatibilità: da Sekiro a , le previsioni di Digital Foundry

Tra le caratteristiche della futura console ammiraglia di casa Sony figurerà anche la retrocompatibilità di PS5, una feature che ad oggi è però ancora parzialmente avvolta nel mistero.

Non è infatti chiarissimo quali e quanti saranno i titoli di precedente generazione in grado di beneficiare delle più avanzate caratteristiche tecniche della console next-gen. Allo scopo di approfondire esattamente questo punto, la redazione di Digital Foundry ha realizzato un interessante video dedicato all'argomento. All'interno del filmato, John Linneman e Rich Leadbetter discutono dunque di quali potrebbero essere i giochi PlayStation 4 già disponibili destinati a offrire la miglior performance su PS5.

I due giornalisti videoludici, in particolare, hanno cercato di evidenziare quali potrebbero essere realisticamente le aspettative connesse alla disponibilità di maggiore potenza sul fronte di CPU e GPU. I benefici, si riporta, potrebbero ad esempio manifestarsi in termini di miglior frame rate o di una risoluzione più elevata. Ma quali giochi sarebbero i più adatti ad essere destinatari di tali miglioramenti? Tra i casi citati da Digital Foundry troviamo diverse produzioni FromSoftware, tra cui Sekiro: Shadows Die Twice e Dark Souls 3, ma anche Final Fantasy XV, di Square Enix, e molti altri. Come di consueto, potete visionare il filmato direttamente in apertura a questa news.



Per maggiori dettagli, non resta che attendere ulteriori informazioni da parte di Sony sul funzionamento della retrocompatibilità su PS5.