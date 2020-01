PS5: niente retrocompatibilità con PS3 secondo un noto insider

Come ormai ben saprete, PlayStation 5 sarà perfettamente compatibile con l'attuale generazione di console Sony, mentre non sono ancora stati diffusi con precisione i dettagli sulla possibilità di giocare i titoli PlayStation 3 su next-gen.

A smentire del tutto tale possibilità è arrivato con un tweet il noto insider Tidux, che è solito pubblicare sul proprio account ufficiale Twitter dei rumor riguardanti il mondo PlayStation. Con un post brevissimo, il personaggio dà per scontato che la prossima console Sony non sia in alcun modo retrocompatibile con PlayStation 3. Non è ben chiaro se il messaggio di Tidux si riferisca alla retrocompatibilità "tradizionale", ovvero attraverso l'utilizzo dei giochi su disco, o virtuale come avviene ormai da un bel po' su Xbox One per i giochi 360.

Insomma, la situazione sembra essere piuttosto complessa e per avere delle certezze in merito non possiamo far altro che attendere l'annuncio ufficiale di PlayStation 5, il quale potrebbe arrivare nel corso del prossimo mese in occasione dell'evento Destination PlayStation.

Vi ricordiamo che solo qualche giorno fa Tidux ha diffuso quelle che potrebbero essere le caratteristiche del DualShock 5, il controller di prossima generazione.