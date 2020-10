PS5, la retrocompatibilità dei giochi PS4 avrà alcune limitazioni

Con un aggiornamento del sito dedicato al supporto di PlayStation, Sony ha finalmente i punti salienti della funzione di retrocompatibilità che consentirà a PS5 di far girare la vasta maggioranza dei giochi PS4.

Dei dettagli principali sulla retrocompatibilità di PS5 e della lista dei giochi esclusi ne abbiamo già parlato, adesso ci concentriamo su alcune limitazioni della funzione. Innanzitutto, durante il gameplay di un gioco PS4 su PlayStation 5 il menu Share potrà essere utilizzato. In compenso, sarà possibile usufruire del menu Create, legato al nuovo pulsate del DualSense. Sarà anche consentito l'impiego di alcune scorciatoie:

Pressione singola del tasto Share del DualShock 4 o del tasto Create del Dualsense per mostrare il menu Create;

Pressione prolungata del tasto Share del DualShock 4 o del tasto Create del Dualsense per catturare uno screenshot;

Doppia pressione del tasto Share del DualShock 4 o del tasto Create del Dualsense per iniziare o terminare la registrazione di un video manualmente.

La Videocamera HD di PlayStation 5 non sarà compatibile con i giochi PS4: i giocatori sono invitati a collegare la PlayStation Camera di PlayStation 4 con un specifico adattatore. Le funzioni Tornei e In-Game Live da PlayStation non saranno compatibili su PS5. La console next-gen non supporterà nemmeno l'app PS4 Second Screen e le companion app dei giochi PS4. Sony ha inoltre specificato che l'HDR è attivo di default su PS5. Per disattivarlo sarà sufficiente aprire le Impostazioni, recarsi nel menu Schermo e Video, scegliere la voce Output Video e selezionare SDR al posto di HDR.