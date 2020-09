PS5: Retrocompatibilità (quasi) totale con PS4! Facciamo chiarezza!

Il CEO di Sony, Jim Ryan, ha dichiarato che PS5 sarà retrocompatibile con il 99% dei giochi PS4. Spieghiamo allora nel dettaglio il funzionamento della retrocompatibilità!

Nel nostro nuovo video speciale a cura di Francesco Fossetti, ci riallacciamo alle ultime precisazioni dell'amministratore delegato di Sony per delineare i contorni dell'offerta contenutistica riservata dal colosso tecnologico giapponese a coloro che vorranno accedere su PS5 ai titoli della libreria PS4.

Stando a Ryan, la retrocompatibilità di PlayStation 5 coinvolgerà la (quasi) totalità dei giochi PS4: per quei titoli che, a differenza di Spider-Man Miles Morales, non prevedono degli upgrade grafici espressamente realizzati dai singoli team di sviluppo, i giochi PS4 fruiti su PS5 non sfrutteranno le funzionalità esclusive della console nextgen, come il feedback aptico e i trigger adattivi del controller DualSense o l'illuminazione in Ray Tracing. In compenso, dovrebbero vantare dei caricamenti sensibilmente ridotti grazie all'SSD customizzato di PS5: a tal proposito, qui trovate la scheda tecnica completa di PS5.

In base a quanto dichiarato dal CEO di Sony, saranno due gli scenari che si profileranno per coloro che su PS5 vorranno accedere in retrocompatibilità ai giochi PlayStation 4: il primo riguarderà i titoli su disco, per i quali servirà necessariamente il lettore della versione di PS5 in vendita a 499 euro, e il secondo sarà legato ai giochi acquistati in digitale su PS Store. Allo stato attuale, Sony non ha annunciato alcun sistema per usufruire su PS5 Digital Edition, in vendita a 399 euro, dei videogiochi PS4 su disco: per questi ultimi, quindi, la retrocompatibilità sarà disponibile solo per gli acquirenti della versione di PS5 provvista di lettore di dischi.

Nella visione crossgen di Sony rientra a pieno diritto anche la PlayStation Plus Collection, una selezione di giochi che hanno definito la ludoteca PS4 a cui poter accedere gratuitamente su PS5 attraverso il proprio abbonamento a PS Plus a partire dal 19 novembre, con il lancio di PlayStation 5 in Italia sia per l'edizione con lettore di dischi che per la Digital Edition.