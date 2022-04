PS5 e retrocompatibilità: Sony brevetta una IA Neurale per l'upscaling delle texture

Nel presentare il nuovo PlayStation Plus, Jim Ryan di SIE ha recentemente discusso del lavoro portato avanti da Sony per potenziare i giochi PS1, PS2 e PSP retrocompatibili. Un nuovo indizio in tal senso potrebbe offrirlo un importante brevetto appena depositato da Sony.

Il patent registrato da Sony il 31 marzo scorso cita infatti un "sistema Machine Learning che crea automaticamente delle strutture di dati ad alta risoluzione partendo da texture a risoluzione più bassa". Si tratterebbe sostanzialmente di un programma di upscaling basato su di un'avanzata IA Neurale in grado di aumentare la nitidezza e la risoluzione delle texture ricampionandole automaticamente e senza produrre gli artefatti tipici degli upscaler tradizionali.

Se utilizzata in congiunzione con i moderni sistemi di upscaling come il DLSS di NVIDIA o FidelityFX Super Resolution di AMD, questa nuova tecnologia potrebbe offrire a Sony lo strumento ideale per migliorare la qualità grafica e la definizione dei videogiochi retrocompatibili con un dispendio di risorse minimo, sia in termini di personale che, ovviamente, di tempo e denaro da investire nello sviluppo delle singole remaster HD di giochi PS1, PS2, PSP e PlayStation 3.

Solo con il tempo, ad ogni modo, capiremo quali saranno le applicazioni pratiche di questa IA Neurale nell'ottica di una retrocompatibilità evoluta su PlayStation 5 e, se vogliamo, nella fruizione di giochi del passato su servizi cloud gaming gestiti dal colosso tecnologico giapponese.