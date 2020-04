PS5 e retrocompatibilità: Sony segua l'esempio di Microsoft, chiede il papà di Axiom Verge

La retrocompatibilità di PS5 è un tema che tiene banco sui principali siti e forum di settore. Non è un caso, quindi, se il papà di Axiom Verge, Thomas Happ, incentra il suo ultimo intervento sulle pagine di GamingBolt proprio su questo argomento, legandolo all'arrivo sul mercato di PS5 e Xbox Series X a fine 2020.

Prima di confermare che lo sviluppo del metroidvania Axiom Verge 2 prosegue senza intoppi a dispetto dell'emergenza Coronavirus, Happ si ricollega alla discussione sulle funzioni di retrocompatibilità delle console nextgen per spiegare che "penso che sia una componente essenziale, dal punto di vista culturale è davvero importante che i videogiochi non vengano dimenticati dalla storia. Per i consumatori rappresenta sicuramente un valore aggiunto, mentre per noi sviluppatori ci salva dal problema di dover perdere tempo a realizzare porting ancora e ancora".

Sempre in tema di retrocompatibilità e nextgen, l'autore di Axiom Verge e del suo sequel approfondisce il suo punto di vista per dichiarare che "so che ci sono alcune aziende a cui piace ricevere un nuovo impulso economico ogni volta che un gioco viene ripubblicato come porting sulla generazione successiva di console, ma nel complesso, penso che questa politica ha un costo e che quest'ultimo viene pagato dai giochi senza porting che vengono dimenticati. La politica adottata da Microsoft, con una retrocompatibilità che si spinge fino alla prima generazione delle sue console, penso che sia la migliore e spero proprio che Sony e Microsoft trovino il modo di fare lo stesso".

E voi, cosa ne pensate al riguardo? Prima di lasciarvi al modulo dei commenti, vi ricordiamo che su queste pagine trovate un approfondimento sui giochi PS4 compatibili al lancio di PS5.