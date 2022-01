PlayStation 5: la retrocompatibilità con PS3 potrebbe essere stata confermata dallo Store

Un brevetto depositato da Mark Cerny all'inizio di questa settimana potrebbe aver anticipato l'implementazione della funzione di retrocompatibilità su PlayStation 5 per i vecchi titoli delle generazioni PS1, PS2 e PS3. Sony non ha ancora annunciato nulla al riguardo, ma la scorsa notte è stato scovato un nuovo prezioso indizio.

Jordan Middler, che scrive per portali come NME e VGC, ha fatto notare che sul PlayStation Store di PS5 è possibile visionare le schede e i prezzi di Dead or Alive 5 per PS3, una cosa che non dovrebbe essere possibile. Normalmente, il negozio digitale della console di nuova generazione permette di consultare e acquistare solo ed esclusivamente i giochi per PlayStation 5 e PS4, essendo questi gli unici in grado di girare su di essa, visto che l'attuale funzione di retrocompatibilità si estende ai soli giochi della precedente generazione.

E allora perché il giornalista è riuscito a trovare anche Dead or Alive 5 per PS3? Potrebbe essersi trattato di un semplice errore, ma la tempistica è decisamente sospetta. È possibile che, dopo la pubblicazione del brevetto, Sony abbia deciso di fare qualche test, fallendo nell'intento di mantenere l'intera l'operazione segreta. Che stia finalmente per arrivare la retrocompatibilità con i giochi di PlayStation 3 (e magari, anche quelli di PS1 e PS2) su PlayStation 5? Restiamo in attesa di una comunicazione da parte di Sony. Una cosa è certa, però: il brevetto non mente, gli ingegneri della casa giapponese ci stanno davvero pensando.