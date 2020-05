PS5 retrocompatibilite con giochi PS2, PS3 e PS4, secondo un negozio turco

La retrocompatibilità sarà una delle caratteristiche distintive di PlayStation 5. Sony ha spiegato che la sua console di prossima generazione sarà in grado di far girare la "maggioranza degli oltre 4000 titoli del catalogo PlayStation 4".

Ad oggi, in ogni caso, non è ancora stata divulgata una lista con tutti i giochi che saranno retrocompatibili al debutto di fine anno (e successivamente). L'unica cosa certa è che The Last of Us Part 2 girerà su PS5 al lancio senza problemi: a confermarlo è stato il presidente e CEO Jim Ryan in persona, in occasione dell'annuncio dell'evento di presentazione dei giochi PS5.

Stupisce, quindi, scoprire che secondo un rivenditore turco chiamato Hepsiburada, PlayStation 5 sarà retrocompatibile non solo con i giochi PS4, ma anche con quelli PS3 e PS2. Sony non ha mai confermato nulla di tutto ciò, avendo sempre lasciato fuori dall'equazione i giochi provenienti dalle generazioni più vecchie. Che Hepsiburada sappia qualcosa che noi non sappiamo? Non è dato saperlo con certezza, ma secondo noi è molto più probabile che il retailer turco si sia sbagliato, anche perché scrive che saranno retrocompatibili tutti i giochi PS4, PS3 e PS2. Sony ha chiarito che neppure quelli PS4 saranno compatibili nella loro totalità...

A proposito di PS5, Jim Ryan ha espresso la volontà di sviluppare esclusive compatibili solamente con PlayStation 5. Di diverso avviso Microsoft, che continuerà a creare esclusive cross-gen per Xbox One e Xbox Series X.