PS5, il reveal: Sony punta ad offrire lo stesso entusiasmo di un evento E3

Dopo un lungo susseguirsi di rumor e indiscrezioni, è finalmente giunta la conferma ufficiale: il 4 giugno, la dirigenza Sony offrirà nuovi dettagli su PlayStation 5 e la line-up di titoli pronti ad accompagnare il lancio della console.

Nel discutere dell'evento con la BBC, Jim Ryan ha evidenziato come, a causa della situazione di crisi sanitaria internazionale, sia stato necessario ripensare l'appuntamento con l'obiettivo di renderlo all'altezza di quanto offerto da uno show live. "Normalmente ci si troverebbe a Los Angeles in un qualche auditorium con altre 2.000 persone. - ha dichiarato - Sarebbe possibile percepire concretamente nell'aria l'adrenalina e l'eccitazione. Dovevamo trovare un modo per ottenere lo stesso risultato e offrire alla community un po' di entusiasmo. Quando guarderete lo show la prossima settimana, penso che converrete che siamo risusciti a farlo con successo". Insomma, nonostante la cancellazione dell'E3 2020, il team Sony punta a compensare l'assenza dell'atmosfera unica offerta dall'evento d'oltreoceano.



Nel corso della medesima intervista, Jim Ryan ha inoltre voluto sottolineare come Sony non abbia intenzione di dimenticare i possessori di PlayStation 4. "Basta un po' di matematica. - ha sottolineato - Anche se è vero che attualmente abbiamo circa cento milioni di possessori di PS4, la maggioranza di questi non compreranno una PS5 prima di un paio di anni. È nostra responsabilità continuare ad offrire loro grandi contenuti videoludici [...]". Nonostante ciò, Sony ha già confermato l'arrivo di esclusive PS5.