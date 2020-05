PS5, reveal, State of Play, preordini: ancora rumor sulla console next gen

Da diverse fonti si levano sempre più numerose le indiscrezioni che vorrebbero il reveal di PS5 fissato per la prossima settimana, con particolare attenzione concentrata sulla data di mercoledì 3 giugno.

Ulteriori conferme in tal senso giungono anche da Venture Beat, che cita fonti anonime vicine agli ambienti Sony. Nuovamente, si riporta la data già indicata come quella definitiva, salvo cambiamenti dell'ultimo minuto legati alla situazione sanitaria internazionale. Secondo quanto riferito, l'evento del 3 giugno sarà dedicato alla presentazione di PS5 e di alcuni primi giochi next gen.



Informazioni legate a prezzo e data di lancio di PS5 dovrebbero invece giungere in un secondo momento. Sul fronte del prezzo, in particolare, si riferisce che questo ancora non sarebbe stato definito in maniera definitiva da Sony, che starebbe di conciliare l'esigenza di identificare una cifra vantaggiosa con la volontà di non vendere l'hardware in perdita. Inoltre, si aggiunge, la compagnia ha in programma eventi speciali dedicati esclusivamente ai giochi, che faranno seguito all'appuntamento del 3 giugno. Su questo fronte si cita uno State of Play a tema sia giochi PlayStation 4 sia titoli PlayStation 5 e atteso per il mese di agosto.

Infine, dalle pagine di ResetEra giunge una segnalazione piuttosto peculiare da parte di un utente che si presenta come presunto dipendente di una catena videoludica attiva nel nord Europa. Quest'ultimo riferisce di come la catena, attiva in Norvegia, Svezia e Danimarca, abbia già aperto i preordini per PS5, registrando nel primo mese 4.413 prenotazioni: un numero, sostiene, di molto superiore a quanto realizzato da PS4, che nel primo mese aveva visto 2.816 pre order.



Come di consueto, vi ricordiamo che stiamo parlando di informazioni non ufficiali e non confermate.