PS5 e revival horror, non solo Silent Hill? Sony festeggia i 20 anni di Siren

La conferma del ritorno in scena della serie di Konami, che di recente ha potuto contare su di un nuovo trailer di Silent Hill: Ascension, potrebbe aprire la strada a ulteriori revival nel mondo dei suvival horror.

In particolare, un messaggio condiviso da Sony ha riportato all'attenzione degli appassionati la serie di Siren, più conosciuta in Europa come Forbidden Siren. Con il Tweet che trovate in calce a questa news, il colosso videoludico ha confermato l'intenzione di celebrare il ventesimo anniversario della saga. Nel corso dei prossimi mesi, il Giappone ospiterà due speciali eventi a tema, che si protrarranno per l'intera estate:

Siren in Namjatown : dal 14 luglio al 3 settembre;

: dal 14 luglio al 3 settembre; Siren Expo: dal 3 al 5 agosto;

A conclusione dell'annuncio, il cinguettio invita gli appassionati ad attendere aggiornamenti sullo svolgimento delle manifestazioni.

A lungo dimenticata, la serie survival horror ha le sue origini nel periodo PlayStation 2. La console accolse infatti il primo Siren nel dicembre 2003 in Giappone, con successivo porting europeo nel dicembre 2004. Sviluppato dall'allora Japan Studio, l'horror beneficiò di un sequel - Siren 2 - e successivamente anche di un remake, battezzato Siren: Blood Curse e uscito nel 2008.



Tra i prossimi giochi annunciati per PS5 potrebbe trovare spazio anche un ritorno di Forbidden Siren?