PS5: ricarica wireless per il Dualshock 5? Lo suggerisce un nuovo brevetto

Non passa giorno senza una nuova indiscrezione su PlayStation 5 e su tutto ciò che circonda la console next-gen, che Sony non si è ancora decisa a mostrare pubblicamente. Quest'oggi è emerso un nuovo indizio sul Dualshock 5 basato su un brevetto di recente scoperta.

Come fatto notare su Reddit, il brevetto è stato depositato da Sony presso la World Intellectual Property Organization la scorsa estate, ma solo oggi è stato reso pubblico. Il documento in questione descrive un adattatore wireless per la carica che può essere attaccato al controller, e poi accoppiato con una base per la ricarica senza fili della batteria. A giudicare dalle immagini allegate al documento (che ritraggono un Dualshock 4), l'adattatore presenta anche dei tasti che, secondo la descrizione, possono emulare i tasti del controller quando è lontano dalla base di ricarica (vedi immagine in basso). Per certi versi, ricorda il Back Button Attachment di recente commercializzazione, con l'aggiunta del supporto alla ricarica wireless.

Come specificato, le immagini del brevetto presentano una riproduzione del Dualshock 4, ma dal momento che questo dispositivo non è mai stato commercializzato, è possibile che Sony se lo stia riservando per il DualShock 5 di PlayStation 5. Al momento, purtroppo, il colosso giapponese non ha ancora effettuato un annuncio in merito, pertanto non possiamo far altro che continuare ad aspettare. Secondo altre indiscrezioni emerse nei giorni scorsi, il Dualshock 5 includerebbe il feebdback biologico, mentre i trigger adattivi potrebbero impiegare un fluido magnetico.