PS5, la richiesta è alta: 100.000 console vendute in 17 ore negli Stati Uniti a settembre

A due anni dal lancio, la richiesta di PlayStation 5 è ancora molto alta in tutti i principali mercati internazionali. Sony ha venduto 25 milioni di PS5 dal novembre 2022 e per il prossimo anno fiscale si punta a fare ancora meglio, confermando inoltre le previsioni di vendita per l'anno fiscale in corso che terminerà ad aprile 2023.

Durante lo scorso trimestre, Sony ha prodotto oltre 6.5 milioni di console PlayStation 5, di queste 3.3 milioni sono state effettivamente distribuite ai rivenditori mentre 3.2 milioni sono pronte per essere distribuite in tempo per la stagione natalizia, stagione che dovrebbe vedere vendite hardware in crescita grazie al lancio di un titolo molto atteso come God of War Ragnarok.

Sony è fiduciosa e conferma la volontà di distribuire 18 milioni di console PS5 durante quest'anno fiscale e al tempo stesso aumenta le previsioni per il futuro: 23 milioni di PS5 distribuite nell'anno fiscale 2023, ovvero nel periodo che va dal primo aprile 2023 al 31 marzo 2024.

Il CFO di Sony fa sapere che la domanda continua ad essere elevata e riporta un dato interessante, a settembre negli Stati Uniti sono bastate 17.5 ore per polverizzare gli stock di 100.000 console. Un risultato che testimonia come la console sia molto ricercata dai consumatori, nonostante l'aumento di prezzo di PlayStation 5 che ha colpito alcuni mercati (ma non gli Stati Uniti).