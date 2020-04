PS5, riemerge la demo di Spider-Man: i caricamenti sono più veloci adesso?

Nel maggio dello scorso anno, quando le specifiche complete di PlayStation 5 non erano ancora note, durante un meeting a Tokyo Sony mostrò le potenzialità dell'SSD mettendo a confronto i tempi di caricamento di Spider-Man su PS5 e PlayStation 4 Pro.

La demo - che potete visionare in calce a questa notizia - c'impressionò particolarmente, poiché mostrava la medesima area di Manhattan caricarsi in 8,10 secondi su PlayStation 4 Pro e in appena 0,83 secondi su PlayStation 5, a testimonianza degli incredibili vantaggi offerti dall'implementazione della tecnologia SSD per lo storage dei dati.

Anche se adesso le specifiche tecniche sono note, non abbiamo ancora avuto una dimostrazione diretta delle potenzialità della nuova console di casa Sony. Dunque, alla ricerca di una prova tangibile delle capacità di PS5, la comunità di Reddit ha riportato a galla quella video dimostrazione per ricordarci che, come indicato all'epoca da Wired, quella demo di Spider-Man girava su dev-kit di PS5 a bassa velocità. Cosa significa ciò? Che i kit di sviluppo attuali, e quindi anche la versione finale della console, potrebbero essere persino più veloci, e potenzialmente in grado di caricare quella determina scena ancor più velocemente. L'SSD che monterà PS5, ricordiamo, avrà una bandwidth di almeno 5 GB/s. Durante la recente dimostrazioni, Mark Cerny ha parlato della capacità di caricare 2GB in appena 0,27 secondi.

Intanto, quest'oggi è emerso un prezioso indizio sulla presenza del supporto al Variable Rate Shading su PS5.